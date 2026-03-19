От прибыли к убыткам: компания Жасмин показала резкое падение доходов
Не самые стабильные финансовые новости пришли из бизнеса певицы Жасмин. Как выяснил «Звездач», её компания ООО «Продюсерский центр Жасмин» за последний год продемонстрировала заметное ухудшение показателей.
Если в 2024 году бизнес приносил прибыль в размере около 2,1 миллиона рублей, то по итогам следующего отчётного периода компания ушла в минус — убыток составил примерно 593 тысячи рублей. Таким образом, общий финансовый результат снизился почти на 3 миллиона рублей.
При этом выручка остаётся на довольно высоком уровне — около 28 миллионов рублей, что говорит о том, что проект продолжает активно работать, несмотря на падение итоговой прибыли.
Пока неизвестно, с чем именно связаны такие изменения, однако очевидно, что бизнес певицы переживает не самый простой период.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России