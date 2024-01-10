Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик

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Певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.
«Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы... Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — передает слова Шарлота РИА Новости.
Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Ранее Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты певца на арест.
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Екатерина Коршунова