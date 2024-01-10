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Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик

Шарлот извинился перед Путиным за видео, на котором разорвал его изображение
10 января 2024, 11:46
Фото: iStock/Elena Horrmann

Фото: iStock/Elena Horrmann

Певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.
«Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы... Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — передает слова Шарлота РИА Новости.

Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Ранее Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты певца на арест.


Напомним, две недели назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, где попросил прощения. Шарлот в письме написал, что кается во всём и готов искупить вину.

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Милонов о солисте группы «Щенки» Тесли: «Этот музыкант — бездарное животное»
09 января 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал перфоманс с носком солиста группы «Щенки» Максима Тесли, назвав исполнителя «бездарным животным».
«По-настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом. Долгое время у нас были популярны такие люди, они и разложили наше общество, воспитали вот таких вот «артистов». К счастью, сейчас мы взялись за это и стараемся не допускать такого поведения и подобных перформансов», — отметил в беседе с NEWS.ru Милонов.

Парламентарий также напомнил о незаконности появления в обнажённом виде в общественных местах.

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#общество
#музыкант
#шоу-бизнес
#скандал
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Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Филиппу Киркорову
09 января 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества, которое требует взыскать два миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Отмечается, что к рассмотрению данный иск на данный момент не принят. К тому же не указаны основания исковых требований.

Уточняется, что РАО может судиться с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений, или же из-за нарушения определенных договоров.

Ранее сообщалось, что полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова после того, как он толкнул охранника со сцены «Крокус Сити Холл». У пострадавшего охранника выявили вред здоровью средней степени тяжести, однако при этом травма не представляет угрозу для жизни мужчины.

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#нарушения
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«Так получилось»: Агутин высказался о конфликте с SHAMAN на «Песне года»
Агутин счёл нужным прокомментировать конфликт с певцом SHAMAN на «Песне года»
09 января 2024, 13:18

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Артист Леонид Агутин первый раз прокомментировал инцидент на записи «Песни года». Певец опроверг слухи о том, что он специально отказался выходить на сцену с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым). Об этом сообщает KP.RU.

Как утверждает исполнитель, съемки проходили в разное время, поэтому так «всё и получилось». Он также отметил, что не планировал принимать участие в коллективном номере на композицию «Песня остается с человеком».

До этого стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева после скандала с «Россией 1» уехала их страны. Сообщается, что Кудрявцеву лишили телеэфира на федеральном канале из-за новой композиции «Дамы за 30», которую телеведущая исполняет вместе с адвокатом Катей Гордон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певец
#инцидент
#песня
#съёмки
#артист
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Солист «Щенков» вышел на сцену в одном носке, его проверят на пропаганду ЛГБТ
Mash: Солиста группы «Щенки» Тесли проверят на пропаганду ЛГБТ за носок на гениталиях
09 января 2024, 04:45

Фото: iStock/batuhan toker

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли проверят на пропаганду ЛГБТ*. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился с соответствующей просьбой к генпрокурору Игорю Краснову, призвав в случае выявления правонарушений привлечь музыканта к уголовной ответственности.

Солист «Щенков» 8 января вышел на сцену клуба MOD в Санкт-Петербурге обнажённым. Тесли надел на половой орган носок, однако во время выступления единственный предмет гардероба сполз с исполнителя.

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России
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#певец
#музыкант
#лгбт
#прокуратура
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Продюсер Рудченко назвал артистов, которые станут звёздами в 2024 году
Продюсер Рудченко: артисты Mary Gu и Amirchik станут звёздами в 2024 году
08 января 2024, 16:43

Фото: iStock/cookelma

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru рассказал о российских артистах, которые имеют большой потенциал и могут стать звёздами этого года.
По его словам, молодая исполнительница Mary Gu обладает большим потенциалом. Её песни и клипы стремительно набирают популярность, за счёт чего о ней знает уже большое количество людей.

Также собеседник NEWS.ru приводит певца Amirchik, который выделился на концерте, посвящённом памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, где исполнил композицию «Розовый вечер». Также у артиста довольно активная гастрольная деятельность.

Последним потенциальным звёздным артистом 2024 года, по мнению Рудченко, может стать A.V.G. Это некий «кальянный» рэп, который быстро набирает популярность у российских слушателей. Такая музыка, хоть и не обладает глубоким смыслом, но вызывает желание танцевать и легко ложится на слух. Клипы исполнителя уже вовсю транслируются на музыкальных телеканалах.

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#шоу-бизнес
#певец
#музыка
#россия
#звёзды
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Первый канал вырезал Киркорова и Глюкозу из рождественского концерта Лепса
08 января 2024, 04:05

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российские артисты Филипп Киркоров и Глюкоза (Наталья Ионова) были вырезаны из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Концерт был записан 24 декабря и вышел в эфир в записи. На нём главный телеканал страны не показал Филиппа Киркорова, исполнившего песню «Летите, летите». Были удалены и выступления Киркорова с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

Глюкоза также была вырезана из записи с композицией «Мурашки».

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала». Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

В эфире телеканала НТВ Киркоров и Лолита останутся, но только в программах, где их не получится заменить, а именно в «Маске» и «Суперстар». При этом их экранное время сократят. На такие меры пойдёт и канал ТНТ.

На фоне скандала с «голой вечеринкой» певец экстренно выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.

Ранее Филипп Киркоров принёс извинения за своё появление на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певца, он туда пришёл по приглашению, не зная о формате мероприятия. Киркоров назвал себя патриотом и сказал, что не собирается покидать Россию.

Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря. Её гостями стали Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти. Последняя может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад.

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#шоу-бизнес
#телевидение
#певец
#киркоров
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Концерты покинувших Россию звёзд перестали пользоваться популярностью за границей
«КП»: за границей перестали покупать билеты на концерты покинувших РФ артистов
07 января 2024, 19:52

Фото: iStock/nantonov

Покинувшие Россию артисты теряют заработок, поскольку билеты на их концерты за границей перестали покупать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Так, издание приводит в пример группу «Сплин», у которой в этом году запланировано проведение всего двух концертов. Помимо того, что выступлений и так мало, в настоящий момент на имеющиеся выкуплены только самые дешёвые билеты.

Ещё одна ситуация случилась с Земфирой* в декабре 2023 года. На её концерт в Дубае оказались нераспроданными 70%, в связи с чем выступление пришлось отменить. Отмечается, что концерт изначально был рассчитан на богатую публику, поскольку стоимость билетов начиналась от 120 тысяч рублей.

Хуже обстоят дела у российских певиц украинского происхождения Веры Брежневой и Светланы Лободы. Они остались без работы, поскольку их не приглашают на корпоративы, а билеты на крупные концерты не распродаются.

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*признана Минюстом РФ иностранным агентом
#шоу-бизнес
#концерт
#артист
#певец
#билеты
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Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию
Бритни Спирс заявила, что никогда не вернется в музыкальную индустрию
07 января 2024, 00:54

Фото: iStockatuhan toker

Поп-звезда из США Бритни Спирс развеяла слухи о том, что она занята созданием нового альбома. Певица подчеркнула, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. Артистка заявила об этом в Instagram*.
«Хочу прояснить, большинство новостей — это просто белиберда! Говорят, будто я веду запись нового альбома с кем попало... Но я не собираюсь возвращаться в музыку!» — поделилась она.
Бритни пояснила, что новые песни она создает только для удовольствия или по запросу. Артистка выразила недоумение по поводу слухов, циркулирующих в СМИ относительно ее музыкальной деятельности, называя их нелепыми.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Ивлеева опровергла свой отъезд из России после «голой вечеринки»
Блогер Ивлеева записала видео из Петербурга на фоне слухов об отъезде из России
06 января 2024, 19:12

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в телеграм-канале видео , в котором рассказала, что проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге.
При этом ранее журналистка Ксения Собчак написала, что блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева уехала из России после устроенной голой вечеринки. По словам Собчак, Ивлеева покинула Россию, так как испытывает тревогу из-за возможных последствий, которые могут случиться из-за прошедшей вечеринки.

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.

Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), который принял участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

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#суд
#ксения собчак
#шоу-бизнес
#праздник
#санкт-петербург
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