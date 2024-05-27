Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем

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Иск о разводе певицы Нюши и её мужа Игоря Сивова поступил в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района Москвы.
«Зарегистрировано исковое заявление о расторжении брака между супругами, у которых есть дети. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович», — пишет РИА Новости со ссылкой на суд.Дата судебного заседания ещё не определена.
По данным судебной картотеки, заявление было подано 24 мая.
Ранее СМИ сообщили, что пара решила расстаться после семи лет брака, за время которого у них родилось двое детей.
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