Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем

Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) заявил, что самыми знаковыми и запоминающимися спортивными событиями в его жизни были победа клуба «Спартак-Москва» в 2017 году, а также Чемпионат мира по футболу в 2018 году, проходивший в России.