Певица Алсу подала на развод

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Алсу инициировала развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Информация о судебном процессе размещена на портале мировых судей Москвы.
В документах дела Алсу указана как истец, а ее муж Ян Абрамов — ответчик. Категория дела — «О расторжении брака супругов, имеющих детей». Певица подала заявление на развод 24 мая.
Пара была в браке 18 лет. Алсу и Ян Абрамов воспитывают троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.
«Комсомольская правда» называет в качестве возможных причин расставания предполагаемые измены Яна Абрамова. Слухи о его новой подруге, внешне напоминающей Алсу, активно обсуждаются в социальных сетях, отметило издание.
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Пара была в браке 18 лет. Алсу и Ян Абрамов воспитывают троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.
«Комсомольская правда» называет в качестве возможных причин расставания предполагаемые измены Яна Абрамова. Слухи о его новой подруге, внешне напоминающей Алсу, активно обсуждаются в социальных сетях, отметило издание.
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