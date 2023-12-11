Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Писатель Дмитрий Быков* заявил, что готов отправлять деньги украинской армии. Об этом он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.
Отмечается, что пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Стоянов позвонили писателю, прикинувшись главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.
В ходе беседы Быков* заявил, что как только его книга о президенте Украины Владимире Зеленском будет переведена на украинский язык, он отправит полученные с неё средства на дроны для ВСУ.
Также писатель отметил, что уверен в способности украинских военных захватить Мариуполь, и подчеркнул, что не против применения беспилотников против российских солдат.
Вместе с тем, Быков* «счёл бы за честь» получение гражданства Украины, однако отказался от такого предложения, объяснив это тем, что в предстоящем году получит паспорт гражданина США.
При этом писатель выразил уверенность в том, что когда-нибудь вернётся в Россию.
Читайте также:
Писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС РФ
Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом
Лобода «переобулась» и вновь запела на русском языке
*признаны Минюстом РФ иноагентом
В ходе беседы Быков* заявил, что как только его книга о президенте Украины Владимире Зеленском будет переведена на украинский язык, он отправит полученные с неё средства на дроны для ВСУ.
Вместе с тем, Быков* «счёл бы за честь» получение гражданства Украины, однако отказался от такого предложения, объяснив это тем, что в предстоящем году получит паспорт гражданина США.
При этом писатель выразил уверенность в том, что когда-нибудь вернётся в Россию.
Читайте также:
Писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС РФ
Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом
Лобода «переобулась» и вновь запела на русском языке
*признаны Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова