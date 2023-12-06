Лобода «переобулась» и вновь запела на русском языке

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Светлана Лобода, ранее отказавшаяся петь на русском языке, выложила в соцсетях фрагмент новой песни «Метелица».
После начала спецоперации на Украине Лобода раскритиковала её проведение и покинула Россию. Она отправляла гуманитарную помощь на Украину, выступала в европейских государствах и проживала в Латвии. Также она отказалась писать новые песни на русском языке, а те, что уже были, перевела на украинский.
Однако опубликованный пост со словами «За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится» явно говорит о том, что Лобода изменила свою позицию.
В комментариях под постом набрались сотни негативных посланий. Певицу обвинили в том, что она «переобулась», якобы хочет попасть на Песню Года. Но кто-то заявил, что на русском её песни действительно звучат лучше.
Напомним, что в апреле прошлого года Лободе запретили въезжать в Россию в ближайшие 50 лет.
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Однако опубликованный пост со словами «За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится» явно говорит о том, что Лобода изменила свою позицию.
Напомним, что в апреле прошлого года Лободе запретили въезжать в Россию в ближайшие 50 лет.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова