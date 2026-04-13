Филипп Киркоров раскрыл секрет кулича за 100 тысяч рублей, разрезав его на видео
Киркоров вскрыл кулич за 100 тысяч и нашёл внутри орехи и дубайский шоколад
Филипп Киркоров встретил Пасху с детьми дома. Артист угостил 14-летнюю Аллу-Викторию и 13-летнего Мартина куличом от друга-дизайнера Дениса Симачева. В личном блоге певец раскрыл секрет лакомства за 100 тысяч рублей.
Дизайнер пообещал, что внутри находится нечто особенное. Симачев назвал кулич произведением искусства с хрустальной карамелью и золотым напылением.
Киркоров поспешил узнать секрет и разрезал кулич. Он поднял карамельный купол и увидел под ним орехи в виде яиц. Затем певец отломил кусок кулича и обнаружил внутри дубайский шоколад.
«Красота какая! Сейчас попробуем этот вкус сезона», — добавил артист.Первоначальная цена кулича составляла 20 тысяч рублей, но накануне Пасхи выросла до 100 тысяч. Киркоров подарил такие же куличи с сюрпризом Ани Лорак, Сергею Лазареву, Игорю Крутому и Игорю Николаеву.
Ранее Ольга Бузова призналась, что её связывает с Филиппом Киркоровым.