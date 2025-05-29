ФНС закрывает компанию Филиппа Киркорова
Федеральная налоговая служба закрывает компанию певца Филиппа Киркорова, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
ООО «Филл ФО Ю», которое принадлежит королю отечественной эстрады, прекращает свою деятельность по решению инспекции. Фирма занималась реализацией одежды в розничных магазинах.
К ликвидации привел ряд факторов: долгое отсутствие финансовой активности, наличие недостоверных сведений об адресе регистрации и задолженность по налоговым отчислениям на четыре тысячи рублей.
ФНС уже заблокировала счета организации. Отмечалось, что с 2018 года доходов у компании Филиппа Киркорова не было.
Ранее сообщалось, что футбольная команда юмориста Азамата Мусагалиева заработала 59 миллионов за пять месяцев. Мусагалиев запустил проект еще летом 2022-го вместе с Игорем Джабраиловым, Зоей Яровицыной и Денисом Дороховым, но зарегистрировал юридическое лицо лишь в августе 2024-го.
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