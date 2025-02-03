«Порно-шик»: Стилист объяснила, что не так с внешностью Анны Седоковой

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
В современных реалиях на ее судьбу выпало немало трудностей. Она не выходит в социальные сети и пытается справиться со случившимися в жизни событиями — теми, которые от нее не зависели.
Я не знаю, что мне делать с этою бедой:
У нее небесный запах, цвет золотой.
Сердце по ночам Богу молится,
Просит каждый раз об одном, но... («Не оставляй меня любимый», К.Меладзе)
Яркая и экстравагантная, сексуальная и темпераментная: о чем же молится она — бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица, актриса и телеведущая Анна Седакова? Замаливает темное прошлое, устраивает приятное настоящее или проповедует светлое будущее?
На эти вопросы можно найти ответы, обращаясь к внешнему виду героини. Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» назвала Седокову «вульгарным ангелом».
«Девушка с лицом «babyface», нежнейшим ангельским голосом, точеной талией и огромным пышным бюстом с ярко-выраженными, неестественными ягодицами. Она пытается быть ультрасовременной, но все время застревает между прошлым и будущим: яркие, порой нелепые сочетания, избыточные крупные аксессуары (дешевая бижутерия) — это стремление к провокации», — объяснила эксперт.
Анна Седокова (Фото: соцсети)
По ее словам, стиль Анны напоминает гардероб из музыкального клипа нулевых, где каждый элемент образа выпрыгивает из кадра.
«Иногда кажется, что она выбрала все самое модное, но смешала несколько трендов — это стало работать против нее», — подчеркнула стилист.
Любимые модели, цвета, материалы
По словам Палюткиной, образы Анны — яркая мозаика из модных экспериментов, где все элементы из разных эпох.
«Ее излюбленные модели — это облегающие платья (показать свой пышный бюст), утягивающие топы с фирменными декольте, экстремальные разрезы. Ее излюбленный материал — дерзкая кожа. Любимый цвет — красный», — заметила стилист.Анна Седокова (Фото: соцсети)
Искусство соблазнения
Стилист поделилась, что, обращаясь к личности Седоковой, в первую очередь выходит информация о самых дерзких нарядах, об искусстве соблазнения, о сексуальных образах, которые сведут с ума любого мужчину.
«Даже в спортивной повседневной одежде она стремится показать глубокое декольте и яркий макияж. Эта история о том, что она постоянно хочет вернуться в молодую себя, когда она была миловидным ангелом, но все же она сейчас завернута в упаковку порно-шика: в прозрачные ткани, яркие цвета, кричащий макияж, в копну пышных волос. Она похожа на хищницу», — отметила Палюткина.
Анна Седокова (Фото: соцсети)
Кринж-гламур: «охота» продолжается
По словам стилиста, нарочито вызывающие образы, открытые интимные места у замужней девушки говорят о том, что она свою «охоту» еще не закончила.
«Со времен нулевых это амплуа и имидж остается с ней. Она застряла в этой роли секс-символа нулевых: латекс, стразы, глубокое декольте, мини-юбки, корсеты, высокие сапоги. Это был кричащий о роскоши и сексуальности стиль. Однако он часто переходил край между эффектностью и безвкусицей», — прокомментировала собеседница.
Эталон современной безвкусицы
«Ее можно назвать эталоном современной безвкусицы: слишком плотный тон, яркие губы, темные тени — боевой раскрас. Это выглядит устаревшим и перегруженным. Любой, казалось бы, минималистичный образ она дополняет какими-то лишними деталями», — объяснила Кристина.
Она добавила, что в Анне Седоковой продолжает жить гламур нулевых, в то время, как остальной мир давно перешел на естественность и минимализм.
Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Но я играю эту роль
Как две сестры — любовь и боль
Живут во мне необъяснимо («Не оставляй меня любимый», К.Меладзе)
Таким образом, судя по стилевому имиджу героини, она, действительно, играет роль. Любовь в ней — стремление вернуться к себе молодой и неискушенной, а боль — реальная сторона безвкусицы и отвергающего ее современного мира. Возможно, когда-нибудь она все-таки достигнет равновесия…
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Анастасия Панченко