«Загадочный русский гопник»: Стилист раскрыла, чем Юрий Борисов привлек внимание Голливуда

Его называют новым Сергеем Бодровым, вторым «братом» и просто «своим пацаном». Юра Борисов — первый российский актер, номинированный на «Оскар» — тот, про которого говорят на всех социальных площадках России и мира. Но какой он — этот обычный парень из Реутова?