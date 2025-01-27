«Загадочный русский гопник»: Стилист раскрыла, чем Юрий Борисов привлек внимание Голливуда

Юрий Борисов (Фото: соцсети)
Его называют новым Сергеем Бодровым, вторым «братом» и просто «своим пацаном». Юра Борисов — первый российский актер, номинированный на «Оскар» — тот, про которого говорят на всех социальных площадках России и мира. Но какой он — этот обычный парень из Реутова?
Всем известно, что во многом внешний вид является отражением внутреннего состояния: выбранные цвета в одежде и аксессуары становятся зеркалом душевного спокойствия или раздрайва. Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» разобрала образ Юры Борисова, заявив, что он двигается по стилю на вершину международной киноиндустрии.
Юрий Борисов (Фото: скрин-шот из интервью, 2020 г.)
По ее словам, Юра Борисов предпочитает в образах минимализм, элегантность и качество тканей, что демонстрирует рост статуса в мировом масштабе.
Представляя российское кино на мировой арене, Юра выбирает более классические образы: черный смокинг с рубашкой и галстуком.
По её словам, в его образе идет акцент на талант и глубину, а не на показушность и роскошь.
Образы на красных дорожках фильма «Аноры» несколько отличаются от предыдущих, потому что здесь появляются новые цвет и ткань — зеленый бархат.
Юрий Борисов (фото: соцсети)
Далее в образах Юры, как заметила Кристина Палюткина, наблюдаются строгие линии и ткани дорогих фирм.
Она добавила, что классические цвета-ахроматы позволяют отдавать свое внимание добрым глазам и взгляду Юры — не понимать, о чем он, но безоговорочно верить.
Юрий Борисов (фото: соцсети)
Таким образом, по предположению Кристины Палюткиной, образ Юры Борисова можно охарактеризовать как «русский, романтичный, загадочный гопник». Такой он — российский современный герой. Такой он — обычный реутовский парень Юра Борисов. Такой он — первый российский актер, номинированный на «Оскар».
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
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«Юру можно охарактеризовать как глубокого человека — это он демонстрирует при выборе своей одежды. В основном в его образах всегда присутствуют цвета-ахроматы (белый и серый), главный из которых — чёрный», — прокомментировала эксперт.
Юрий Борисов (Фото: скрин-шот из интервью, 2020 г.)
По ее словам, Юра Борисов предпочитает в образах минимализм, элегантность и качество тканей, что демонстрирует рост статуса в мировом масштабе.
Серый цвет: шероховатость и непонимание
«Серый цвет и черные грубые ботинки подчеркивают его шероховатость. Но нет понимания, какой он: грубый или мягкий. Об этом нельзя судить и по белым кедам — они всего лишь обозначают, что это свой парень на стиле», — сказала стилист.
Черный и белый: уважение традиций Голливуда
Представляя российское кино на мировой арене, Юра выбирает более классические образы: черный смокинг с рубашкой и галстуком.
«Он как будто хочет подчеркнуть свое уважение к традициям Голливуда, хочет показать свою готовность внедряться в мировую киноиндустрию. Строгие классические линии, сочетание с классической бабочкой — дань уважения традиционному дресс-коду официальных церемоний Голливуда», — объяснила Палюткина.Юрий Борисов (Фото: соцсети)
По её словам, в его образе идет акцент на талант и глубину, а не на показушность и роскошь.
Красные дорожки «Аноры»
Образы на красных дорожках фильма «Аноры» несколько отличаются от предыдущих, потому что здесь появляются новые цвет и ткань — зеленый бархат.
Юрий Борисов (фото: соцсети)
«Эта снова внутренняя вертикаль: весь образ спокойный, но тут зеленый бархатный пиджак. Ты смотришь на него и понимаешь: ухоженный, богатый, русский мужик. Но его внутренность как человека по-прежнему остаётся в тайне», — сказала собеседница.
Далее в образах Юры, как заметила Кристина Палюткина, наблюдаются строгие линии и ткани дорогих фирм.
Пластилин и безоговорочное доверие
«Он — как пластилин — изначальная форма всегда классическая (черный, белый, серый). Через эту простоту, цвета-ахроматы можно судить о его глубоком философском мире, о его таланте: ты можешь понимать, что человек может оказаться кем угодно», — отметила стилист.
Она добавила, что классические цвета-ахроматы позволяют отдавать свое внимание добрым глазам и взгляду Юры — не понимать, о чем он, но безоговорочно верить.
Юрий Борисов (фото: соцсети)
Таким образом, по предположению Кристины Палюткиной, образ Юры Борисова можно охарактеризовать как «русский, романтичный, загадочный гопник». Такой он — российский современный герой. Такой он — обычный реутовский парень Юра Борисов. Такой он — первый российский актер, номинированный на «Оскар».
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
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Анастасия Панченко