Повседневный шик: стало известно, сколько миллионов стоит образ Люси Чеботиной
Образ Люси Чеботиной вновь оказался в центре внимания — и дело не только в чувстве стиля артистки, но и в стоимости её наряда. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На первый взгляд лук выглядел как продуманный, но вполне повседневный: ничего чрезмерно вычурного, всё в духе актуальных трендов. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что за этой «простотой» скрываются по-настоящему роскошные вещи.
Главным акцентом стала сумка от Hermès, стоимость которой достигает примерно 2 миллионов 923 тысяч рублей. Такие аксессуары давно считаются не просто элементом гардероба, а своего рода инвестициями: они сохраняют ценность и подчёркивают статус владельца.
Дополнял образ бомбер от Gucci — его цена оценивается примерно в 256 тысяч рублей. В сочетании с остальными деталями это создаёт впечатление продуманного и дорогого аутфита, где каждая вещь играет свою роль.
