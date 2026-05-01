Прокуратура предъявила Бритни Спирс обвинение в пьяном вождении
Прокуратура штата Калифорния официально выдвинула певице Бритни Спирс обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.
Инцидент произошел в начале марта. Звезду нулевых задержали патрульные в округе Вентура. Артистка провела под стражей около восьми часов.
Слушание по делу назначили на утро понедельника в Верховном суде округа Вентура. Присутствие Бритни Спирс на заседании не требуется.
Прокуратура предлагает певице пойти на сделку и признать вину. В случае согласия ей грозит 12‑месячный испытательный срок, обязательное прохождение специализированных курсов для лиц, осужденных за вождение в нетрезвом виде и штраф.
Недавно журнал People писал, что Бритни Спирс обратилась в реабилитационный центр для прохождения лечения. А около года назад портал TMZ сообщал о проблемах с ментальным здоровьем певицы. Как утверждает издание, состояние артистки ухудшилось после того, как отец звезды перестал выполнять функции ее опекуна.
