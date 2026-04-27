«Будто принадлежал им»: сыновья Бритни Спирс живут в её доме, пока певица проходит лечение
Сыновья Бритни Спирс — Шон Престон и Джейден Джеймс — временно проживают в её доме в Калифорнии, пока артистка проходит курс реабилитации. Об этом сообщает Naughty But Nice.
По информации инсайдеров, молодые люди чувствуют себя в особняке вполне свободно и комфортно.
Сообщается, что певица обратилась за профессиональной помощью после недавнего инцидента, связанного с подозрением в вождении в нетрезвом виде. После задержания её отпустили, а затем направили в медицинское учреждение для обследования.
По некоторым данным, именно сыновья могли повлиять на решение матери начать лечение, несмотря на то что долгое время их общение было ограниченным. Пока артистка сосредоточена на восстановлении, жизнь в её доме продолжается уже без её участия.
