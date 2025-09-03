«Просто уехала»: В Москве самокатчица покалечила пожилую маму Екатерины Шпица

03 сентября 2025, 11:11

Инцидент с матерью актрисы Шпица может ужесточить правила для всех самокатчиков

Екатерина Шпица (Фото: Instagram* @katerinashpitsa)

Пожилая мать актрисы Екатерины Шпица намерена обратиться в правоохранительные органы после инцидента с самокатчицей. Об этом сообщила сама Екатерина в своём блоге.





Происшествие случилось 1 сентября в Москве на улице Черняховской. По имеющейся информации, женщина 69 лет получила ушиб плеча в результате столкновения с девушкой на электросамокате, которая двигалась на высокой скорости в наушниках. После случившегося самокатчица скрылась с места, не оказав помощи и не извинившись.



Сервис кикшеринга, чьим транспортом пользовалась нарушительница, сообщил о блокировке её аккаунта. В связи с данным случаем также прозвучало предложение об ужесточении регулирования правил использования средств индивидуальной мобильности. Отмечается, что Екатерина Шпица полностью поддерживает данную идею.



Ранее сообщалось об аналогичном инциденте на Урале.



*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

