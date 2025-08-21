«Мастер‑класс по пофигизму»: самокатчица сбила девушку на Урале
В Екатеринбурге участились инциденты с участия самокатчиков. Ещё одно происшествие случилось 20 августа в 9:38 рядом с домом по улице 8 Марта, 5 — об этом в соцсетях рассказала знакомая пострадавшей, пишет портал E1.
По её словам, женщина на прокатном самокате сильно сбила Леру; на видео видно момент столкновения и как пострадавшая лежит на асфальте около 15 секунд, пока её не поднял проходивший мимо молодой человек. Самокатчица при этом вообще не подошла к пострадавшей — села обратно на самокат вместе с пакетами и уехала.
О случившемся сообщили в прокатную службу, сейчас девушку, управлявшую самокатом, разыскивают. Коллега пострадавшей выразила негодование и пообещала «посмотреть этой даме в глаза» и узнать, «сколько будет стоить мастер‑класс по пофигизму».
Ранее сообщалось, что иностранка приняла чужой самокат за свой и отобрала его у маленькой девочки.
