«Мастер‑класс по пофигизму»: самокатчица сбила девушку на Урале

21 августа 2025, 20:44

Самокатчица сбила девушку в Екатеринбурге и покинула место происшествия

Фото: istockphoto/sasha85ru

В Екатеринбурге участились инциденты с участия самокатчиков. Ещё одно происшествие случилось 20 августа в 9:38 рядом с домом по улице 8 Марта, 5 — об этом в соцсетях рассказала знакомая пострадавшей, пишет портал E1.