«Мастер‑класс по пофигизму»: самокатчица сбила девушку на Урале

Самокатчица сбила девушку в Екатеринбурге и покинула место происшествия
Фото: istockphoto/sasha85ru

В Екатеринбурге участились инциденты с участия самокатчиков. Ещё одно происшествие случилось 20 августа в 9:38 рядом с домом по улице 8 Марта, 5 — об этом в соцсетях рассказала знакомая пострадавшей, пишет портал E1.



По её словам, женщина на прокатном самокате сильно сбила Леру; на видео видно момент столкновения и как пострадавшая лежит на асфальте около 15 секунд, пока её не поднял проходивший мимо молодой человек. Самокатчица при этом вообще не подошла к пострадавшей — села обратно на самокат вместе с пакетами и уехала.

О случившемся сообщили в прокатную службу, сейчас девушку, управлявшую самокатом, разыскивают. Коллега пострадавшей выразила негодование и пообещала «посмотреть этой даме в глаза» и узнать, «сколько будет стоить мастер‑класс по пофигизму».

Ранее сообщалось, что иностранка приняла чужой самокат за свой и отобрала его у маленькой девочки.

Никита Кротов

