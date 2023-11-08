Пугачёва записала три песни на российской студии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачёва записала в России три песни. Об этом РИА Новости сообщил звукорежиссёр Игорь Лалетин.
Отмечается, что песни были записаны на тверской музыкальной студии «Салам», основателем которой является Лалетин. Пугачёва посетила известную площадку 3 ноября во время визита в Россию.
Как уточнил собеседник агентства, треки не будут выставлены в массы, они записаны исключительно для личного пользования. Лалетин рассказал, что Пугачёва исполнила песни о любви и о жизни.
Также звукорежиссёр поделился, что в студии прекрасно побеседовал с артисткой, они даже вспомнили общие истории из прошлого. После этого Пугачёва уехала.
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Как уточнил собеседник агентства, треки не будут выставлены в массы, они записаны исключительно для личного пользования. Лалетин рассказал, что Пугачёва исполнила песни о любви и о жизни.
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Анастасия Чинкова