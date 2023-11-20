Пьяный актёр Чирков обматерил детей на конкурсе в ДК, ему грозит 15 суток ареста

Фото: iStock/Rawf8
Актёру Сергею Чиркову грозит до 15 суток ареста и штраф за его выступление на детском конкурсе в ДК Обнинска, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее стало известно, что Чирков приехал провести детский конкурс в калужском ДК. На мероприятии актёр появился в нетрезвом состоянии, вёл себя крайне развязно, а также обматерил юных артистов, которые представляли свои таланты на конкурсе. Он также угрожал детям, которые снимали его на телефон.
После столь яркого перфоманса невменяемого артиста заперли в гримерке.
Чирковым заинтересовались правоохранительные органы. Его действия попадают сразу под две административных статьи - «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Оскорбление в публичном выступлении». Теперь ему грозит до 15 суток ареста, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
Читайте также:
Актёра Чиркова выгнали с детского конкурса в Обнинске за курение на сцене и мат
В Сочи певцу Николаю Носкову стало плохо во время концерта
Блогер Милохин спел песню SHAMAN «Я русский», перепутав ее с гимном России
После столь яркого перфоманса невменяемого артиста заперли в гримерке.
Читайте также:
Актёра Чиркова выгнали с детского конкурса в Обнинске за курение на сцене и мат
В Сочи певцу Николаю Носкову стало плохо во время концерта
Блогер Милохин спел песню SHAMAN «Я русский», перепутав ее с гимном России
Евгения Парфентьева