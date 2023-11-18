В Сочи певцу Николаю Носкову стало плохо во время концерта

Фото: istockphoto / Sonate
Певец Николай Носков в срочном порядке прервал свой концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия.
Telegram-канал «Сочи №1» сообщает, что певец резко ушёл со сцены. Ему внезапно стало плохо. Носков не допел свой хит «Снег». Аудитория поддержала исполнителя и начала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента певец не вернулся к фанатам, и концерт закончился. Представители Носкова дали комментарий в Telegram-канале артиста.
Ранее в Оренбурге был отменен концерт Носкова. Он должен был состояться 6 ноября. Пока не сообщается, отменят концерт или перенесут его на другую дату. По данным организаторов, сдать билеты можно будет после 13 ноября.
Читайте также:
В Чехии полиция сорвала концерт комику Славе Комиссаренко
Концерт Тимы Белорусских в Москве закончился скандалом
Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену
«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!» — сказано в сообщении.
Читайте также:
В Чехии полиция сорвала концерт комику Славе Комиссаренко
Концерт Тимы Белорусских в Москве закончился скандалом
Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену
Мария Фирсова