Роберт Де Ниро был влюблен в Уитни Хьюстон и преследовал ее

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Голливудский актер Роберт Де Ниро, оказывается, был влюблен в певицу и актрису Уитни Хьюстон, он преследовал ее, дарил дорогие подарки и пугал своей настойчивостью. Об этом пишет бывший телохранитель покойной звезды Дэвид Робертс в своих мемуарах «Защищая Уитни».
По словам Робертса, Де Ниро был очень настойчив. Он осыпал Хьюстон подарками и цветами.
Уитни категорически отказывала ему, но тот не хотел сдаваться. В итоге в дело вмешалась мать девушки. Она призвала Роберта перестать выставлять себя дураком. Тогда мужчина наконец перестал преследовать возлюбленную.
Сама Хьюстон еще в 1990 году заявляла, что Де Ниро ведет себя как сталкер.
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«Он постоянно посылал цветы. Это были не просто букеты, а огромные охапки, которые занимали всю комнату», — телохранитель певицы.
Уитни категорически отказывала ему, но тот не хотел сдаваться. В итоге в дело вмешалась мать девушки. Она призвала Роберта перестать выставлять себя дураком. Тогда мужчина наконец перестал преследовать возлюбленную.
Сама Хьюстон еще в 1990 году заявляла, что Де Ниро ведет себя как сталкер.
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Элина Позднякова