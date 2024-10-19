Эротика, оральный секс и БДСМ: как Джеки Чан, Дэми Мур, Кэмерон Диаз и другие звезды начинали карьеру в порно

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Лопес, Деми Мур и многие другие звезды мирового масштаба начинали свою карьеру в порноиндустрии. Что привело их к такому шагу и другие подробности темного прошлого известных актеров — в материале «Радио 1».
Джеки Чан
В 1975 году Джеки Чан снялся в порнофильме «Все в семье», который стал единственным, где он не демонстрирует свои боевые возможности, а занимается сексом со своей партнершей, которой стала гонконгская суперзвезда в мире порно. Однако в картине не было никаких супероткровенных сцен. Джеки объяснил, что снялся в откровенном кино из-за денег. К тому моменту за спиной Чана уже было семь ролей, однако известности они ему тогда не принесли.
Сильвестр Сталлоне
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
До того, как Сильвестр Сталлоне стал звездой международного уровня, он в 24 года из-за нехватки средств снялся в эротическом софткор-фильме «Вечеринка у Китти и Стада», также известного под названием «Итальянский жеребец». Это была первая роль в кино, за которую он получил 200 долларов. Именно острая нужда привела неизвестного никому Сталлоне к съемкам в порно.
Дженнифер Лопес
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Дженнифер Лопес не снималась в фильмах для взрослых, но стала жертвой своего мужа, который продал журналистам видео их домашнего порно. Однако адвокаты Лопес сделали все, чтобы уничтожить все копии до одной.
Сандра Буллок
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сандра Буллок снималась в нескольких порнофильмах. Один из них назывался «Сладенькие губки». Тогда будущая мировая звезда работала официанткой и ей не хватало денег на жизнь. Однако, когда Буллок начала сниматься в серьезных картинах, она наняла частных детективов, которые отыскали все провокационные фото и видео, и выкупили их у владельцев. Все, что удалось найти, Буллок сожгла во дворе собственного дома.
Деми Мур
В 16 лет будущий Деми Мур, чтобы заработать деньги, подалась в порноиндустрию. Она снималась в эротических фильмах под псевдонимом Деметрия Гейнс. Ходят слухи, что почти все полученные деньги она потратила на пластические операции, что позволило ей пробиться в мир большого кино.
Она смогла с помощью нанятых людей отыскать все компроматы, после чего сожгла их. Однако фото обнаженной Мур до сих пор гуляет по Сети.
Ким Кардашьян
В 2006 году домашнее порно Ким появилось в Сети. Его слил ее любовник певец Ray J после очередной ссоры. Однако есть мнение, что ситуацию срежиссировала сама Кардашьян, чтобы повысить свою популярность. Тогда она подала в суд и получила компенсацию в размере пяти миллионов долларов.
Арнольд Шварценеггер
Нынешний американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения в молодости снимался в фильмах для взрослых и даже позировал для специализированного немецкого журнала, предназначенного для мужчин нетрадиционной ориентации. Найти подтверждений порно карьеры Шварценеггера не смогли. Предполагается, что он смог добиться удаления всех компроматов.
Кэмерон Диаз
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Хелен Миррен
79-летняя Хелен Миррен, урожденная Елена Васильевна Миронова, дочь русского военного и англичанки много лет назад снялась в порно. Она не стыдится своего прошлого, хотя в киноленте она занималась оральным сексом с женщиной и мужчиной.
Роберт Де Ниро и Жерар Депардье
Роберт Де Ниро и Жерар Депардье снялись вместе в одном порнофильме. По словам Депардье, в юности он был вынужден зарабатывать на жизнь проституцией, а успешную кинокарьеру актер начал с откровенного фильма «XX век». При этом на съемочной площадке он оказался с таким же неизвестным на тот момент Робертом де Ниро. Однако порнографическим этот фильм не является, но содержит в себе провокационные секс-сцены.
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