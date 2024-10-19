Эротика, оральный секс и БДСМ: как Джеки Чан, Дэми Мур, Кэмерон Диаз и другие звезды начинали карьеру в порно

На протяжении многих лет Рената Литвинова сохраняла имидж аристократки. Однако кардинальные перемены с ней произошли после 2022 года. Актриса стала одной из первых, кто покинул страну. Она переехала во Францию, где прежде ее бывший муж приобрел квартиру для их дочери Ульяны. О том, как сложилась жизнь Литвиновой в Европе и почему ее внешний вид испугал поклонников расскажет «Радио 1».