Роман с Жанной Фриске, алкогольная зависимость и карьера модели: жизненный путь Кирилла Андреева из «Иванушек»

После развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. Теперь уже Прилучный требует в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.