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Российская панк-группа «Кис-кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ

13 июля 2024, 17:34
Фото: istockphoto/JoseASReyes

Фото: istockphoto/JoseASReyes

Российская группа «Кис-кис», творящая в стиле панк-рок, отвергла обвинения в свой адрес в финансировании ВСУ. Они назвали подобные инсинуации дискредитацией музыкального коллектива.


На своей странице в социальной сети музыканты опубликовали официальное обращение, в котором заявили, что никогда и никого не призывали выходить на акции протеста против специальной военной операции и не финансировали ВСУ. Они назвали такие нападки клеветническими и направленными на дискредитацию музыкального коллектива. Таким образом музыканты ответили на пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором она анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за концертов группы в России.

Артисты отметили, что они продолжают жить и работать в России, их деятельность не запрещена, а в марте 2024 года они участвовали в сборе средств для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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#музыканты
#пост
#операции
#акции
#всу
Легче переживать личную боль: Комик Сабуров рассказал о своём отношении к юмору
13 июля 2024, 16:26

Фото: Радио 1

Юмор в первую очередь облегчает жизнь, заявил российский комик Нурлан Сабуров.
«Юмор, как мне кажется, в первую очередь просто облегчает жизнь. Не улучшает, не делает гораздо качественнее, просто в какие-то трудные моменты легче испытывать какие-то проблемы. Через юмор ты переживаешь личную боль немного легче», — объяснил звезда стендапа на фестивале VK Fest.

По словам Сабурова, чтобы справиться с трудностями он смотрит комедии, серии, юмористические шоу и проекты.

«Недавно смотрел большую прожарку с Харламовым. Мне понравилось. Надеюсь, когда-то будет продолжение ЧБД», — поделился комик.

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#проекты
#шоу
#youtube
#юмор
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Узнает весь мир: SHAMAN анонсировал ответ YouTube за блокировку канала
13 июля 2024, 13:31

Фото: Радио 1

Российский певец SHAMAN анонсировал ответ видеохостингу YouTube за блокировку его канала.
«Скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил музыкант на фестивале VK Fest.

Он также отметил, что это «будет бомба».

4 июля YouTube заблокировал канал исполнителя на видеохостинге.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов, при этом 83 из них были заблокированы только за 2024 год.

При этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что подобными действиями площадка делает хуже только себе, мотивируя развиваться отечественные хостинги.

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#музыкант
#youtube
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Иноагент Галкин* спел песни Ротару на мове на свадьбе украинки в Италии
13 июля 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Максим Галкин* выступил на свадьбе украинки, которая проходила в Италии в элитном поместье на берегу озера Комо. Артист исполнил песни Софии Ротару на украинском языке.
Кадры веселья опубликовали в социальных сетях, пишет телеграм-канал «RT на русском». По сообщениям украинских СМИ, аренда такой виллы на один день стоит 19 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Гонорар самого Галкина* за такие выступления начинается от 100 тысяч евро (9,5 миллиона рублей). Предположительно, владелицей поместья является россиянка, уехавшая из Москвы в Италию.

Украинские пользователи в сети раскритиковали артиста за то, что он где угодно выступает за деньги, а также за то, что пел «для сбежавших уклонистов».

«Спел для ворюг которые нас объедают и над нами издеваются. Ничего такого, просто деньги» — написал один из комментаторов.

Другой украинец с ядовитой иронией написал, что «бедные беженцы» отвалили полмиллиона за три песни, а работяг просят собирать деньги на дроны.

«Кому песни в Италии, а кому в окопы», — философски заключил ещё один пользователь.

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* Признан иноагентом в РФ
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#евро
#аренда
#пользователи
#беженцы
#дроны
#италия
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В Лос-Анджелесе арестовали сына Николаса Кейджа
Сын Николаса Кейджа Уэстон был арестован за нападение на свою мать
11 июля 2024, 16:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сын Николаса Кейджа Уэстон был задержан в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание The Sun.
Уточняется, что Уэстона арестовали за нападение на свою мать Кристину Фултон из-за проблем с психическим здоровьем. Согласно информации источника, у сына известного артиста находилось огнестрельное оружие, которое он применил во время конфликта.

Отмечается, что Уэстона Кейджа освободили под залог в 150 тысяч долларов. Предполагается, что его внес Николас Кейдж. Примечательно, что это не первый случай подобного нападения. Окружение знаменитой семьи находится в шоком состоянии из-за случившегося.

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#нападение
#оружие
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#семьи
#актёр
#сша
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Адвокат Айвар допустила уголовное наказание Пугачёвой за её пост о больнице
10 июля 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила, что пост певицы Аллы Пугачёвой об ударе по больнице в Киеве может быть в теории классифицирован как уголовно наказуемое деяние.
«Эта публикация может быть квалифицирована как уголовное деяние. Но каждый имеет право на высказывание своих мыслей. Вопрос: когда заканчивается эта свобода, и начинается ответственность? Когда возбудят уголовное дело? Наверное, это вопрос к Бастрыкину или к другим сотрудникам СК. <…> Всё это квалифицируется либо как административное, либо как уголовно наказуемое деяние», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Айвар.

А юрист Илья Русяев пояснил, признают ли артистку иноагентом.

«Для признания Пугачевой иноагентом надо установить наличие иностранного финансирования или влияния. Учитывая её международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Но одного этого недостаточно — необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.

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#дело
#уголовное дело
#юрист
#право
#певица
#россия
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Представитель РПЦ Кипшидзе объяснил «обращение» Пугачевой к «терпеливому Богу»
10 июля 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что певица Алла Пугачёва в своём посте об ударе по больнице использовала обороты о Боге для того, чтобы усилить негативное отношение к России, а также убедить свою аудиторию в плохом отношении к нашей стране.
«Многие уехавшие из России актёры, певцы, певицы и прочие представители творческого сообщества делают всё, чтобы убедить аудиторию в том, что они продолжают плохо относиться к России. Цель эта нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников. Им всё равно, какие обороты они используют», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кипшидзе.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством. Он пояснил, что для конфискации имущества требуется отдельное судебное постановление.

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#россия
#артист
#церковь
#певица
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Юрист Русяев объяснил, почему имущество Пугачевой нельзя конфисковать
10 июля 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Юрист Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.
Он пояснил, что для конфискации имущества требуется отдельное судебное постановление.

«Важно понимать, что действующее законодательство не предусматривает автоматической конфискации у иноагентов. Для этого потребуется отдельное судебное решение, основанное на доказательствах незаконного использования имущества», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Русяев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения.

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#депутат
#рф
#дискредитация
#певица
#имущество
#закон
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Блогеры Валерия и Артём Чекалины официально развелись
10 июля 2024, 15:52

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгнут судом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
У экс-супругов трое совместных детей. Согласно информации Mash, общие дети останутся жить с Валерией, но также будут проводить половину времени с отцом. Пара прописала данное условие в соглашении.

Напомним, разлад в семье Чекалиных начался под конец их уголовного дела о неуплате налогов. Первой на развод подала Валерия. Артем и Валерия были вместе двенадцать лет.

Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга.

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#развод
#дети
#дело
#следователи
#супруги
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«Они лишат меня родительских прав»: Муцениеце шутит с дочерью на фоне судов с Прилучным
Starhit: Муцениеце шутит с дочерью на фоне судов с Прилучным
10 июля 2024, 14:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, однако они до сих пор не могут наладить отношения и жить спокойно. В одном из своих видео Муцениеце пошутила со своей дочерью Мией по поводу лишения родительских прав, об этом пишет Starhit.
Сначала бывшие супруги судились по вопросу выплаты алиментов, теперь же Прилучный хочет определить место жительство детей согласно законодательству. Заседание по этому поводу назначено на конец августа этого года.

Уточняется, что в одном из своих роликов «Честные будни» актриса показала, как жарит с детьми бананы. Она предупредила дочь Мию быть осторожнее, чтобы не навредить себе.

«А то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав. Аккуратно давай!», — сказала Муцениеце.

Мия успокоила маму, подчеркнув, что все будет хорошо.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.

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