Российская панк-группа «Кис-кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ

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Российская группа «Кис-кис», творящая в стиле панк-рок, отвергла обвинения в свой адрес в финансировании ВСУ. Они назвали подобные инсинуации дискредитацией музыкального коллектива.
На своей странице в социальной сети музыканты опубликовали официальное обращение, в котором заявили, что никогда и никого не призывали выходить на акции протеста против специальной военной операции и не финансировали ВСУ. Они назвали такие нападки клеветническими и направленными на дискредитацию музыкального коллектива. Таким образом музыканты ответили на пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором она анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за концертов группы в России.
Артисты отметили, что они продолжают жить и работать в России, их деятельность не запрещена, а в марте 2024 года они участвовали в сборе средств для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».
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Александр Бойцов