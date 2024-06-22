В Петербурге отменили концерт обвиненных в поддержке ВСУ бардов

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В Санкт-Петербурге отменен концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных из-за обвинений в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Фонтанка».
Речь идет о выступлении, которое должно было состояться 28 июня. Первоначально афиша концерта была доступна на веб-сайте места, где он должен был состояться, и у билетного оператора. 22 июня объявление исчезло.
Представитель концертной площадки заявил, что мероприятие было фактически отменено. Он подчеркнул, что билетные операторы возвращают деньги посетителям.
Ранее, в конце апреля, несколько Telegram-каналов обвинили Никитиных в финансировании Вооруженных сил Украины. Сами барды заявили, что они не помогали украинской армии и не планировали этого делать. Затем концерт исполнителей, который должен был состояться в Москве 13 июня, был отменен.
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Представитель концертной площадки заявил, что мероприятие было фактически отменено. Он подчеркнул, что билетные операторы возвращают деньги посетителям.
«Комментировать и кормить троллей я не буду», – сказал он.
Ранее, в конце апреля, несколько Telegram-каналов обвинили Никитиных в финансировании Вооруженных сил Украины. Сами барды заявили, что они не помогали украинской армии и не планировали этого делать. Затем концерт исполнителей, который должен был состояться в Москве 13 июня, был отменен.
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Александр Климов