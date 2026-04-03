Россияне назвали самых стильных звёзд шоу-бизнеса
Zivert и Егор Крид стали самыми стильными среди русскоязычных артистов
Среди артистов, которые работают преимущественно на русскоязычную аудиторию, лидерами по стилю стали Zivert и Егор Крид. Среди зарубежных исполнителей — Rihanna и Travis Scott.
Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе стриминг-сервиса «КИОН Музыка» и e-commerce сервиса CDEK.Shopping, более половины участников опроса вдохновляются стилем знаменитостей.
«Чаще остальных примером для подражания среди звёзд зарубежной сцены становились супружеская пара Rihanna и A$AP Rocky, а также Billie Eilish. В сегменте русскоязычных музыкантов обошли конкурентов Zivert, Егор Крид и ANNA ASTI», — сообщили эксперты.Кроме того, специалисты отметили: при сравнении зарубежных и русскоязычных звёзд большинство опрошенных назвали более стильными иностранных селебрити, треть — русскоязычных.
Среди российских певиц пользователи назвали самой стильной Zivert. В топ вошли ANNA ASTI, Клава Кока и Люся Чеботина. Среди мужчин первое место занял Егор Крид, который обошёл Тимати. Третью позицию занял NILETTO.