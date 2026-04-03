Певица Клава Кока подтвердила отношения с блогером Димой Масленниковым
Серия совместных снимков Клавы Коки и Димы Масленникова окончательно поставила точку в вопросе о статусе их взаимоотношений. Об этом пишет Super.
Фотосессию приурочили к новому релизу артистки. На один из кадров попал поцелуй новоиспеченной пары, который развеял все догадки поклонников.
История предполагаемого романа начала приоткрываться еще в сентябре 2025 года. Тогда корреспондент застал Клаву и Диму за уединенным ужином в одном из московских ресторанов. На встрече блогер пытался приобнять спутницу, но певица сохраняла дистанцию. Интригу дополнительно усилила их совместная поездка в Баку, куда пара отправилась на концерт Джастина Тимберлейка.
