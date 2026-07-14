Роза Сябитова раскритиковала чрезмерную веру в астрологию и нумерологию

14 июля 2026, 02:09

Роза Сябитова опровергла сообщения о том, что она обращалась за советами к астрологам

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова опровергла сообщения о том, что она обращалась за жизненными советами к астрологам и нумерологам. Более того, звезда назвала такие практики вредными. Свое мнение она выразила в личном блоге.





Сябитова пояснила, что считает астрологию и нумерологию по-настоящему опасными «лженауками» для людей, которые слишком сильно посвящают себя этой теме. У негативного отношения телеведущей три основные причины. Первая — это обман с целью заработка, который практикуют некоторые «консультанты».



Вторая проблема кроется в том, что иногда люди полагаются на астрологию в вопросах здоровья. Речь идет о прививках, диагностиках заболеваний и различных способах лечения. Сябитова подчеркнула, что отказ от своевременного обращения к врачу может привести к серьезным последствиям.



«Также считаю, что чрезмерное увлечение астрологией может перерасти в серьёзную психологическую зависимость, которая очень похожа на игроманию. Вы знаете, я ни разу не видела, чтобы астрология была безобидным развлечением», — отметила телеведущая.