Роза Сябитова раскрыла, кому на самом деле доверяет больше, чем своей интуиции

13 июля 2026, 13:20

Роза Сябитова рассказала о вере в астрологию и нумерологию

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, что регулярно обращается к астрологии и нумерологии.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Роза отметила, что многие предсказания в её жизни сбываются. Сябитова призналась, что не раз консультировалась с известными астрологами Василисой Володиной и Павлом Глобой.

«Это, в частности, вопросы, которые связаны с карьерным ростом, финансовым благополучием и даже личной жизнью. Да, я сваха, у меня есть профессиональная интуиция и нюх, но я не считаю зазорным в том, чтобы иногда доверять звёздам и астрологическим прогнозам», — заявила телеведущая.