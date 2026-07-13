Роза Сябитова раскрыла, кому на самом деле доверяет больше, чем своей интуиции
Роза Сябитова рассказала о вере в астрологию и нумерологию
Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, что регулярно обращается к астрологии и нумерологии.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Роза отметила, что многие предсказания в её жизни сбываются. Сябитова призналась, что не раз консультировалась с известными астрологами Василисой Володиной и Павлом Глобой.
«Это, в частности, вопросы, которые связаны с карьерным ростом, финансовым благополучием и даже личной жизнью. Да, я сваха, у меня есть профессиональная интуиция и нюх, но я не считаю зазорным в том, чтобы иногда доверять звёздам и астрологическим прогнозам», — заявила телеведущая.Она подчеркнула, что многие представители шоу-бизнеса прибегают к помощи астрологов и не скрывают этого.