Достижения.рф

Роза Сябитова раскрыла, кому на самом деле доверяет больше, чем своей интуиции

Роза Сябитова рассказала о вере в астрологию и нумерологию
Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, что регулярно обращается к астрологии и нумерологии.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Роза отметила, что многие предсказания в её жизни сбываются. Сябитова призналась, что не раз консультировалась с известными астрологами Василисой Володиной и Павлом Глобой.

«Это, в частности, вопросы, которые связаны с карьерным ростом, финансовым благополучием и даже личной жизнью. Да, я сваха, у меня есть профессиональная интуиция и нюх, но я не считаю зазорным в том, чтобы иногда доверять звёздам и астрологическим прогнозам», — заявила телеведущая.
Она подчеркнула, что многие представители шоу-бизнеса прибегают к помощи астрологов и не скрывают этого.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0