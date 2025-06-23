Руслан Белый* сравнил Россию с домом, куда страшно возвращаться

23 июня 2025, 10:47

Комик Руслан Белый* о России: «Как в детстве — боюсь, что загонят»

Руслан Белый* ( Instagram** @ruslan_belyy_ )

Комик Руслан Белый* заявил, что не возвращается в Россию из-за страха тюремного заключения.





В эфире «Давайте вместе сделаем шоу» он рассказал, что живет в Испании и может жить где угодно, кроме России. Белый* сравнил ситуацию со страхом возвращения домой в детстве.





«Это как в детстве, когда очень хочется домой, но боишься, что там накажут на всю жизнь. Вот и я сейчас так с Россией», — пояснил он.

