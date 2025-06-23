Ксения Бородина ответила на критику о дружбе с Ольгой Орловой и финансовом статусе подруг

23 июня 2025, 08:23

Бородина: дружба не зависит от финансов — у каждого своя история

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Ксения Бородина, известная по проекту «ДОМ-2», в последнее время стала центром внимания из-за своего тесного общения с певицей Ольгой Орловой. Их дружба привлекла внимание поклонников, особенно во время недавних мероприятий, которые Ксения организовала, включая свадьбу с возлюбленным Николаем Сердюковым и девичник в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «‎StarHit».





Однако некоторые фанаты заметили, что Ольга Орлова всегда оказывается рядом с Бородиной, в то время как другие гости располагаются на расстоянии. На прямой вопрос о такой рассадке Ксения ответила с юмором:





«Она еще и спит иногда со мной рядом. Просто, когда контракт на дружбу заключали, в нем было прописано сидеть и лежать рядом», — пояснила звезда.

«Я смотрю, в последнее время у всех бзик на финансах. Люди лезут в кошельки и интересуются чужими деньгами. У всех моих подруг разное финансовое состояние. Какое оно? Я не знаю, это не мое дело! Я вообще никогда не интересуюсь, у кого как мужья зарабатывают и как они сами. Это просто не мое дело! Как и не ваше! Финансы и дружба для меня разные вещи», — добавила она.