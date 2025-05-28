«Сейчас у нее мальчишка — бородатый Коля»: Степан Меньшиков оценил отношения Ксении Бородиной с Сердюковым

28 мая 2025, 12:13

Степан Меньшиков одобрил отношения Бородиной с Николаем Сердюковым

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

В эфире шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» Степан Меньшиков высказался о Ксении Бородиной — бывшей ведущей скандального реалити. Он выразил уважение к её умению жить по своим правилам, не оглядываясь на мнение окружающих.





По словам шоумена, Бородина всегда следовала за своими чувствами.





«Ксюша просто делает то, что ей нравится. Она любит того, кто ей нравится. В этом ей сила.

«Сейчас у нее мальчишка — бородатый Коля. Я их благословляю, желаю им счастья», — сказал он.