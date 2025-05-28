«Сейчас у нее мальчишка — бородатый Коля»: Степан Меньшиков оценил отношения Ксении Бородиной с Сердюковым
Степан Меньшиков одобрил отношения Бородиной с Николаем Сердюковым
В эфире шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» Степан Меньшиков высказался о Ксении Бородиной — бывшей ведущей скандального реалити. Он выразил уважение к её умению жить по своим правилам, не оглядываясь на мнение окружающих.
По словам шоумена, Бородина всегда следовала за своими чувствами.
«Ксюша просто делает то, что ей нравится. Она любит того, кто ей нравится. В этом ей сила.Он подчеркнул, что умение следовать своим желаниям — сильная сторона телеведущей, и отметил, что многим не помешало бы взять с неё пример. Кроме того, Меньшиков одобрил её нынешние отношения с Николаем Сердюковым, за которого Бородина собирается выйти замуж этим летом.
«Сейчас у нее мальчишка — бородатый Коля. Я их благословляю, желаю им счастья», — сказал он.