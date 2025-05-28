Влад Соколовский признался, что редко видится с дочкой от Риты Дакоты

28 мая 2025, 11:25

Влад Соколовский (Фото: Инстаграм* @vs20)

Певец Влад Соколовский воспитывает двух детей. Во втором браке у артиста появился сын Дэвид. От союза с Ритой Дакотой у него осталась дочь Мия.