Влад Соколовский признался, что редко видится с дочкой от Риты Дакоты
Певец Влад Соколовский воспитывает двух детей. Во втором браке у артиста появился сын Дэвид. От союза с Ритой Дакотой у него осталась дочь Мия.
Оказалось, что Влад очень скучает по наследнице, ведь видится с малышкой лишь раз в 4-5 месяцев — девочка с мамой и отчимом живут в США, сообщил Телеграм-канал «Звездач». Соколовский общается с Мией по видеосвязи, однако признался, что «хотелось бы больше».
Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский развелись из-за измен певца. После разрыва экс-супруги старались сохранить дружеские отношения ради ребенка и даже вместе ездили на отдых со своими новыми «половинками».
Ранее Рита Дакота и Федор Белогай отпраздновали годовщину свадьбы. Певица с нежностью обратилась к Федору Белогаю в особенный день. Влюбленные поженились два года назад. Они поехали в МФЦ на самокатах.
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