SHAMAN: жалобы поклонников, скандал в Уссурийске и конфликт со звездами эстрады

Фото: Радио 1
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) недавно вошел в список наиболее востребованных эстрадных исполнителей, на его концерты продается больше всего билетов.
О том, почему зрители концерта в Сочи пожаловались на исполнителя, какое «звание» вновь получил SHAMAN, и как в Кремле отреагировали на его недавний митинг-концерт у посольства США, расскажет редакция «Радио 1».
22 июля состоялось выступление SHAMANA в Сочи. Его концерт посетили около 2000 зрителей, однако многие были возмущены из-за высокой стоимости билетов — цена места на последнем ряду составляла 6000 рублей.
Одна из местных жительниц также пожаловалась на отсутствие скидок для пенсионеров и малоимущих граждан. Уточняется, что некоторые воспользовались тем, что концертный зал «Фестивальный» не имеет герметичных стен, что позволило слушать исполнение песен SHAMAN с улицы, где собралось много людей.
SHAMAN вошел в список наиболее востребованных отечественных эстрадных исполнителей в этом году вместе с народным артистом России Григорием Лепсом, о чем пишет KP.RU. Уточняется, что на концерты певцов продается больше всего билетов.
Рейтинг был составлен на основе графика гастролей и количества выступлений. Первое место разделили SHAMAN и Лепс, а второе место досталось лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову. Тройку лидеров замкнула Полина Гагарина. Издание признало ее самой востребованной исполнительницей России.
В одном из кафе Уссурийска произошел скандал из-за творчества SHAMANA. В заведении отказались включать песню «Я русский», несмотря на то что персонал заведения предоставляет возможность заказать воспроизведение песни за определенную плату. Посетитель попытался выяснить причину отказа, однако объясняться администрация заведения отказалась.
После данного инцидента мужчина потребовал проверить владельцев и работников кафе.
19 июля у здания посольства США в Москве состоялся концерт-митинг певца SHAMAN. Собравшиеся люди держали плакаты и пели хит SHAMAN «Я русский». В Кремле прокомментировали данное мероприятие.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, поступил правильно, проведя данный митинг-концерт. Представитель Кремля подчеркнул, что певец выразил свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен.
Песков заключил, что американские дипломаты никак не отреагировали на концерт исполнителя, потому что на сегодняшний день, фактически, нет двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами.
Успех российского автора и исполнителя песен Ярослава Дронова буквально прогремел на российской эстраде. Однако на отечественной эстраде далеко не все коллеги SHAMANA поддерживают с ним хорошие отношения.
На одном из мероприятий стало известно о конфликте между Дроновым и другими российскими певцами. На опубликованных в сети кадрах выступления, на котором присутствовали Кристина Орбакайте, Александр Ревва, Леонид Агутин, Игорь Крутой и многие другие, можно заметить, как во время финальной песни от SHAMANA отвернулись почти все стоявшие на сцене, исключением был только Николай Басков. Дронов же покинул сцену, не дожидаясь завершения песни.
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На что пожаловались зрители концерта SHAMAN в Сочи
22 июля состоялось выступление SHAMANA в Сочи. Его концерт посетили около 2000 зрителей, однако многие были возмущены из-за высокой стоимости билетов — цена места на последнем ряду составляла 6000 рублей.
Одна из местных жительниц также пожаловалась на отсутствие скидок для пенсионеров и малоимущих граждан. Уточняется, что некоторые воспользовались тем, что концертный зал «Фестивальный» не имеет герметичных стен, что позволило слушать исполнение песен SHAMAN с улицы, где собралось много людей.
SHAMAN получил новое «звание»
SHAMAN вошел в список наиболее востребованных отечественных эстрадных исполнителей в этом году вместе с народным артистом России Григорием Лепсом, о чем пишет KP.RU. Уточняется, что на концерты певцов продается больше всего билетов.
Рейтинг был составлен на основе графика гастролей и количества выступлений. Первое место разделили SHAMAN и Лепс, а второе место досталось лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову. Тройку лидеров замкнула Полина Гагарина. Издание признало ее самой востребованной исполнительницей России.
Скандал в Уссурийске из-за песни «Я русский»
В одном из кафе Уссурийска произошел скандал из-за творчества SHAMANA. В заведении отказались включать песню «Я русский», несмотря на то что персонал заведения предоставляет возможность заказать воспроизведение песни за определенную плату. Посетитель попытался выяснить причину отказа, однако объясняться администрация заведения отказалась.
После данного инцидента мужчина потребовал проверить владельцев и работников кафе.
Митинг-концерт исполнителя SHAMAN у посольства США: реакция Кремля
19 июля у здания посольства США в Москве состоялся концерт-митинг певца SHAMAN. Собравшиеся люди держали плакаты и пели хит SHAMAN «Я русский». В Кремле прокомментировали данное мероприятие.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, поступил правильно, проведя данный митинг-концерт. Представитель Кремля подчеркнул, что певец выразил свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен.
Песков заключил, что американские дипломаты никак не отреагировали на концерт исполнителя, потому что на сегодняшний день, фактически, нет двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами.
Звезды российского шоу-бизнеса бойкотируют SHAMANA на эстраде
Успех российского автора и исполнителя песен Ярослава Дронова буквально прогремел на российской эстраде. Однако на отечественной эстраде далеко не все коллеги SHAMANA поддерживают с ним хорошие отношения.
На одном из мероприятий стало известно о конфликте между Дроновым и другими российскими певцами. На опубликованных в сети кадрах выступления, на котором присутствовали Кристина Орбакайте, Александр Ревва, Леонид Агутин, Игорь Крутой и многие другие, можно заметить, как во время финальной песни от SHAMANA отвернулись почти все стоявшие на сцене, исключением был только Николай Басков. Дронов же покинул сцену, не дожидаясь завершения песни.
«Петь с Шаманом — это словно пропахнуть беляшами из столовой», — сказал один из выступающих за кулисами артистов (цитата по «Царьграду»).Стоит отметить, что восходящая звезда российской сцены продолжает покорять новые вершины и в скором времени примет участие в этно-опере «Князь Владимир».
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Екатерина Коршунова