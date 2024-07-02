Сын Барыкина Георгий: SHAMAN звучит как манифест

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Сын певца и композитора Александра Барыкина Георгий оценил творчество российского исполнителя SHAMANа.
«Слово «русский» было на тот момент не то чтобы ругательным. Его просто старались избегать. А некоторые и вовсе писали в соцсетях в определенный момент, что, мол, им «стыдно быть русскими». И вдруг выходит парень и открыто заявляет: «Я — русский!» Звучит как манифест», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Георгий.
Ранее сообщалось, что концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников. Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.
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