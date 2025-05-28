СКР прекратил уголовное преследования актера Глеба Калюжного
Следственный комитет России прекратил уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы в отношении актера Глеба Калюжного, сообщила газета «Коммерсантъ».
Соответствующее постановление, предварительно, вынес следователь московского главка 27 мая с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Это случилось после того, как артист добровольно прибыл согласно ранее полученной повестке на сборный пункт городского военкомата столицы на Угрешскую улицу.
Отмечалось, что Калюжного, который ранее выражал желание служить в элитных частях специального назначения, направили для прохождения службы в 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк.
Сразу после прибытия на службу Глеб записал первое видео в военной форме. В кадре он выглядит бодрым и веселым, с улыбкой на лице. Видеозапись была сделана всего несколько часов спустя после того, как близкие проводили его на службу.
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