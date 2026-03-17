«Советовался с Всевышним»: SHAMAN рассказал, как делал предложение Мизулиной
В студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия» певец Ярослав Дронов (SHAMAN) поделился историей предложения руки и сердца своей нынешней супруге Екатерине Мизулиной. Его слова цитирует «Стархит».
Артист признался, что решение было неожиданным. Он сделал этот важный шаг после возвращения с гастролей, прямо за ужином. При этом Дронов не подготовил традиционных атрибутов: у него не оказалось обручального кольца, а согласия у родителей невесты (в том числе у сенатора Елены Мизулиной) он не спрашивал.
«Я советовался только с собой и с Всевышним. Просто внутренне собрался, и все. Тут все просто, усложнять не было никакого смысла», — пояснил SHAMAN.Напомним, Мизулина и Дронов сыграли свадьбу осенью 2025 года. Церемония состоялась в Донецке.