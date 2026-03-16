Певица Ирина Дубцова раскрыла рецепт для похудения
Ирина Дубцова поделилась, как ей удалось заметно преобразиться и постепенно снизить вес. По словам певицы, всё происходило под наблюдением врача.
Артистка рассказала «КП‑Петербург», что ключевую роль сыграла работа с эндокринологом. Специалист помог наладить состояние щитовидной железы, с которой она мучилась много лет, и после этого вес пришёл в норму. Среди своих «рецептов» хорошей формы Дубцова также назвала любовь, гормоны и большой теннис.
При этом исполнительница подчеркнула, что положительно относится к похудению с помощью препаратов, но только если речь идёт о лечении под контролем медиков и после необходимых обследований. Она добавила, что её прошлый опыт с уколами не оправдал ожиданий.
