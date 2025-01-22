«Союз возможен»: Аверина и Соловьёв сфотографировались с обручальными кольцами

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв (Фото: соцсети)
В декабре на Первом канале стартовало шоу «Народный Ледниковый». Гимнастка Дина Аверина выступает в паре с Дмитрием Соловьевым. Оказалось, сотрудничество и партнёрство на льду переросло в любовь.
В каждом выпуске шоу Дина и Дмитрий выступали на льду с огромной эмоциональной отдачей, сообщает сетевое издание StarHit. Этому нашлось объяснение: спортсменов, кроме сотрудничества, связали ещё и романтические отношения, переросшие в любовь. Звёзды фигурного катания и гимнастического помоста опубликовали несколько фото из совместного путешествия по Эмиратам. Они пометили достопримечательности Абу-Даби.
Внимательные поклонники заметили на пальцах пары обручальные кольца и предполагают, что поездка в Эмираты – путешествие в медовый месяц.
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«Прекрасное начало года», — прокомментировала снимки 26-летняя Аверина.
Внимательные поклонники заметили на пальцах пары обручальные кольца и предполагают, что поездка в Эмираты – путешествие в медовый месяц.
«Рады очень за вас!»; «Будьте счастливы»; «Какие вы милые», — пишут в комментариях пользователи Сети.Если информация подтвердится, то для Дины Авериной это будет первый брак, а 36-летний Дмитрий Соловьев уже был женат и имеет сына.
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Александр Бойцов