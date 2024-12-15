«Зима в Москве»: столица увидит 170 ледовых балетов

Фото: istockphoto/SergeyNivens
В рамках проведения культурного проекта «Зима в Москве» москвичи и гости столицы смогут посетить 170 ледовых балетов. Шоу идет параллельно с открытием популярного фестиваля «Путешествие в Рождество».
Посетить спектакли можно на пяти катках фестиваля «Московские сезоны», расположенных в центре Москвы, в районах Теплый Стан, Марьино, Коптево и Южное Медведково, передаёт слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной официальный портал правительства и мэра Москвы.
Авторы и режиссеры ледовых представлений — легенды российского фигурного катания и слава отечественного спорта: Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Петр Чернышев. Каждый спектакль длится не менее 45 минут. Зрители смогут увидеть спектакли «Щелкунчик», «Золушка», «Золотой ключик», «Царевна-лягушка».
На площади Революции установлены трибуны на 800 человек, в других зонах предусмотрено размещение от 150 до 400 зрителей.
Вход на ледовые шоу на окружных катках будет бесплатным, для посещения балета на площади Революции потребуется приобрести билет.
Проект «Зима в Москве» - одно из главных событий сезона, он объединяет разнообразные развлечения с 1 декабря по 28 февраля, от катания на лыжах и коньках до посещения ледовых шоу и благотворительных акций.
Читайте также:
Лучшие спортсмены выступили в Дубне в гала-шоу Ильи Авербуха
Фигурист Илья Авербух раскрыл, как и с кем будет встречать Новый 2025 год
Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах
Авторы и режиссеры ледовых представлений — легенды российского фигурного катания и слава отечественного спорта: Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Петр Чернышев. Каждый спектакль длится не менее 45 минут. Зрители смогут увидеть спектакли «Щелкунчик», «Золушка», «Золотой ключик», «Царевна-лягушка».
На площади Революции установлены трибуны на 800 человек, в других зонах предусмотрено размещение от 150 до 400 зрителей.
Вход на ледовые шоу на окружных катках будет бесплатным, для посещения балета на площади Революции потребуется приобрести билет.
Проект «Зима в Москве» - одно из главных событий сезона, он объединяет разнообразные развлечения с 1 декабря по 28 февраля, от катания на лыжах и коньках до посещения ледовых шоу и благотворительных акций.
Читайте также:
Лучшие спортсмены выступили в Дубне в гала-шоу Ильи Авербуха
Фигурист Илья Авербух раскрыл, как и с кем будет встречать Новый 2025 год
Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах
Александр Бойцов