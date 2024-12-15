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«Зима в Москве»: столица увидит 170 ледовых балетов

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице покажут 170 ледовых балетов
Фото: istockphoto/SergeyNivens

Фото: istockphoto/SergeyNivens

В рамках проведения культурного проекта «Зима в Москве» москвичи и гости столицы смогут посетить 170 ледовых балетов. Шоу идет параллельно с открытием популярного фестиваля «Путешествие в Рождество».
Посетить спектакли можно на пяти катках фестиваля «Московские сезоны», расположенных в центре Москвы, в районах Теплый Стан, Марьино, Коптево и Южное Медведково, передаёт слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной официальный портал правительства и мэра Москвы.

Авторы и режиссеры ледовых представлений — легенды российского фигурного катания и слава отечественного спорта: Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Петр Чернышев. Каждый спектакль длится не менее 45 минут. Зрители смогут увидеть спектакли «Щелкунчик», «Золушка», «Золотой ключик», «Царевна-лягушка».



На площади Революции установлены трибуны на 800 человек, в других зонах предусмотрено размещение от 150 до 400 зрителей.
Вход на ледовые шоу на окружных катках будет бесплатным, для посещения балета на площади Революции потребуется приобрести билет.

Проект «Зима в Москве» - одно из главных событий сезона, он объединяет разнообразные развлечения с 1 декабря по 28 февраля, от катания на лыжах и коньках до посещения ледовых шоу и благотворительных акций.

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Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины в пытках
Депутат Рады Дубинский обвинил экс-генпрокурора Костина в пытках
15 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/nito100

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, обвинил экс-генпрокурора Украины Андрея Костина в том, что он покрывал пытки незаконно задержанных в лагере СБУ. Об этом нардеп написал в своём Telegram-канале.
Дубинский подчеркнул, что обратился к юристам с просьбой подготовить детальное описание причастности Костина к созданию и функционированию концлагеря «Спортзал», который находится в самом центре Киева.

Ранее в ноябре депутат сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году располагался концлагерь для внесудебных допросов и пыток. По его сведениям, с февраля по ноябрь 2022 года через него прошли свыше 300 человек.

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#сбу
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Официально ушедший из России концерн BMW снова запатентовал автомобиль в стране
15 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/ByoungJoo

Официально покинувший российский рынок концерн BMW снова запатентовал свои автомобили в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что летом этого года немецкий автопроизводитель подал заявку на патент одного из концепт-каров в России. Он был зарегистрирован в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 3 декабря.

Предполагается, что речь идёт об автомобиле, который был представлен в мае на конкурсе элегантности Villa d'Este. Машина оснащена двигателем V8, в основе которого лежит модификация M8 Competition.

Ранее в ноябре руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер заявлял, что немецкие автоконцерны Mercedes и BMW могут вернуться на рынок России уже в 2025 году. Причиной такого решения стали высокие потери брендов из-за санкций и экспансии на освободившийся китайский рынок.

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Патриарх Кирилл: богатые люди должны понимать, что их состояние — дар божий
15 декабря 2024, 16:30

Патриарх Кирилл (Фото: kremlin.ru)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что богатые и обеспеченные люди должны понимать, что их положение является не просто результатом трудов, но и божьим даром. Патриарх призвал научиться разделять материальные блага с иными людьми, сообщило агентство РИА Новости.
Во время проповеди в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы Патриарх Кирилл обратил внимание, что состояние не должно подрывать нравственную и духовную жизнь, ему стоит служить спасению.

«А для того, чтобы было так всегда, свое богатство нужно разделять с другими», — уточнил глава Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх всея Руси подчеркнул, что народ должен видеть нуждающихся в помощи, людям стоит протягивать им руку помощи по зову собственной совести.

Патриарх Кирилл добавил, что материальные ценности существуют не для того, чтобы кто-то «на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал». Глава РПЦ сказал, что Бог даёт деньги не для подобного.

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Украинский шеф-повар и ресторатор устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре
15 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре. Об этом пишет местное издание «Апостроф», публикуя соответствующие фотографии из храма.
Клопотенко отметил, что ранее, когда лавра находилась под УПЦ (каноническая Украинская православная церковь), он мог только мечтать о том, чтобы устроить кулинарное шоу в Трапезной. Теперь же он свободно снимает рождественский эпизод своей передачи о блюдах украинской кухни.

В украинских соцсетях верующие раскритиковали шеф-повара. Однако в ответ он назвал их «зашоренными» и подчеркнул, что «готовить в трапезной – это не предавать своё государство».

В пресс-службе Ровненской епархии УПЦ также подвергли критике случившееся. Там отметили, что в Трапезном храме лавры сейчас происходит «всё, что угодно», кроме богослужений. А также добавили, что храм является местом для духовного роста, он посвящён молитве, а не служит площадкой для развлекательных шоу.

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#кулинария
#шоу
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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ ₽1,3 млрд за счёт бизнеса в РФ
Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд руб
15 декабря 2024, 15:24

Фото: iStock/Coprid

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал ВСУ и входящие в их состав националистические подразделения за счёт бизнеса в России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Отмечается, что летом этого года в отношении основателя холдинга было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма за предоставление украинской армии средств, полученных от экономической деятельности в России.

Ранее в Следственном комитете сообщили об открытии дела против владельца компании-производителя Евгения Черняка. Его обвинили в финансировании ВСУ для осуществления террористической деятельности в России. Также известно, что летом 2023 года он приобрел и поставил бойцам армии Украины товары для ведения боевых действий.

Напомним, что Черняк – украинский бизнесмен, владелец предприятий по производству алкогольных напитков, в том числе водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

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#всу
#финансирование
#россия
#украина
#бизнес
#алкоголь
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Лидеры WorldSkills арестованы по обвинению в хищении 130 миллионов рублей
15 декабря 2024, 14:31

Фото: istockphoto/undefined undefined

Бывшие руководители российского представительства международного проекта WorldSkills арестованы. Их обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на национальный проект «Демография».
Информацию сообщил журналистам ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он пояснил, что в мае текущего года министерством внутренних дел совместно с ФСБ России было зафиксировано хищение государственных средств на сумму более 130 миллионов рублей. Средства были выделены автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках национального проекта «Демография».

К ответственности привлечены административный директор АНО WorldSkills и директор дивизиона Агентства стратегических инициатив.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия участвует в них с 2012 года. В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако были продолжены внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», которое было создано в 2020 году.

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#worldskills
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#фсб
#worldskills russia
#демография
#соревнования
#рф
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Лучшие спортсмены выступили в Дубне в гала-шоу Ильи Авербуха
15 декабря 2024, 14:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Знаменитый фигурист и тренер, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух представил своё гала-шоу «Чемпионы» жителям подмосковной Дубны. В программе участвовали Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие именитые спортсмены.
Знаменитые атлеты порадовали своим искусством и по-прежнему отменной физической формой жителей городского округа. Более четырёх тысяч дубненцев посетили ледовое представление от звёзд фигурного катания в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Шоу состоялось на новом сезонном катке, который в этом году разместили на Молодёжной поляне. Морозная погода не испугала зрителей, места на трибунах, установленных специально для этого мероприятия дубненцы занимали заранее. Волонтеры Дубны согревали зрителей горячим чаем и угощениями.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Я очень рад, что мы открываем сезон здесь, у вас. И очень рад, что на этом катке мы первые: счастье, что он есть в вашем городе», — сказал Илья Авербух, обращаясь к гостям праздника.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Шоу было действительно зрелищным, дубненцы очень тепло приняли фигуристов и поддерживали каждое выступление громкими овациями.

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#дубна
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#шоу
#волонтеры
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Половина россиян отказалась от телевизора в новогоднюю ночь
Опрос: Около половины россиян не планируют смотреть новогодние шоу
15 декабря 2024, 13:11

Фото: istockphoto/SeventyFour

Традиция просмотра новогодних «голубых огоньков» теряет популярность с каждым годом. Новый 2025 год встретит у телевизора только каждый десятый россиянин.
Соответствующие результаты сервиса Superjob приводит РБК. Согласно исследованию, 10% граждан страны первые минуты (а кто покрепче — и часы) после боя курантов проведут за просмотром новогодних развлекательных шоу. Около трети россиян оставят программу в качестве фона для застолья. А 47% жителей страны вообще откажутся от телевизора, предпочтя ему живое человеческое общение.

Наиболее желанными артистами в телевизионном эфире для россиян будут Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анна Асти и участники шоу «Голос» Дина Зарипова и Сергей Волчков. Эксперты в сфере масс-медиа отмечают, что с каждым годом традиция проводить новогоднюю ночь у экрана телевизора слабеет. Например, в декабре 2023 года о нежелании смотреть развлекательные шоу в новогоднюю ночь заявляли 45% россиян.

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#эксперты
#шоу
#киркоров
#новый год
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В Дубне приводят в порядок улицы после снегопада
15 декабря 2024, 12:57

Фото: пресс-служба города Дубна

После сильных снегопадов в Дубне специалисты МБУ «ЖКУ» приводят в порядок городские дороги, тротуары и детские площадки, сообщила пресс-служба города Дубна.
В городе проводят работы по вывозу снега. Для очищения снега используют технику, с последствиями непогоды помогают справиться специалисты городской коммунально-хозяйственной компании и силы подрядных организаций.

49 человек и 30 единиц техники задействованы в работе с утра воскресенья. Уборку проводят и сотрудники управляющих компаний Дубны, которые начали работать во дворах жилых домов. На данный момент снег и наледи убирают вручную и с помощью специальной техники на улице Мира, улице Большеволжская, Боголюбова, Мучирина, Векслера, Строителей, Советская, площадь Мира. Снегоуборочные работы продолжаются во всех частях города.

Ранее сообщалось, что в Подмосковные коммунальщики с начала декабря убрали от снега и грязи около 100 подъездов по заявкам жителей.

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#снег
#специалисты
#сотрудники
#дубна
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