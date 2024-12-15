«Зима в Москве»: столица увидит 170 ледовых балетов

Знаменитый фигурист и тренер, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух представил своё гала-шоу «Чемпионы» жителям подмосковной Дубны. В программе участвовали Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие именитые спортсмены.

Знаменитые атлеты порадовали своим искусством и по-прежнему отменной физической формой жителей городского округа. Более четырёх тысяч дубненцев посетили ледовое представление от звёзд фигурного катания в рамках проекта «Зима в Подмосковье».



Шоу состоялось на новом сезонном катке, который в этом году разместили на Молодёжной поляне. Морозная погода не испугала зрителей, места на трибунах, установленных специально для этого мероприятия дубненцы занимали заранее. Волонтеры Дубны согревали зрителей горячим чаем и угощениями.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Я очень рад, что мы открываем сезон здесь, у вас. И очень рад, что на этом катке мы первые: счастье, что он есть в вашем городе», — сказал Илья Авербух, обращаясь к гостям праздника.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

