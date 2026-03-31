«Спать с открытыми глазами»: 56-летняя Эвелина Блёданс отказалась от косметики

31 марта 2026, 17:21

Эвелина Блёданс рассказала, что отказалась от макияжа

Актриса Эвелина Блёданс рассказала, что больше не пользуется косметикой. О секретах омоложения и свежего внешнего вида она поговорила с гостями Форума технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее» партии «Новые люди» в Госдуме.





В беседе с «Газетой.Ru» актриса отметила, что не делает ничего сверхъестественного для поддержания формы — она хорошо высыпается и больше не красится.

«Во-первых, я хорошо сплю. Я стараюсь рано ложиться и спать днём. Вообще везде, где есть возможность, я сплю. Возможно, даже сегодня в Госдуме я немного вздремну. Я умею спать с открытыми глазами. Во-вторых, я перестала краситься. Я решила, что откажусь от ресниц, теней и буду такая, какая есть. У меня есть, конечно, кое-что — я пририсовала немного брови, потому что в своё время они были выдернуты», — пояснила Блёданс.