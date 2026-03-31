«Я себя контролирую»: Дана Борисова высказалась об алкогольном срыве

31 марта 2026, 16:06

Дана Борисова прокомментировала слухи об алкогольном срыве во время отпуска

Телеведущая Дана Борисова во время отпуска оказалась в центре внимания из-за употребления алкоголя. Пользователи Сети разместили ролик, на котором звезда пьёт коктейль. В комментариях многие заявили, что телеведущая сорвалась.





Борисова в разговоре с Общественной Службой Новостей объяснила ситуацию. Она сообщила, что на отдыхе «всего лишь пропустила парочку бокалов спиртного». По словам звезды, это не означает срыва.

«Каждый человек во время отпуска позволяет себе какие-то слабости... Да, честно говоря, я выпила парочку бокалов, но это не стало поводом для глобального срыва, потому что я себя контролирую. Более того, я принимаю препараты для улучшения своего психического состояния. Если я буду только, простите, бухать, то меня надолго не хватит», — заявила Дана.