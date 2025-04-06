«Сплошное враньё!»: Певица Диана Анкудинова резко отозвалась об Андрее Малахове и его редакторах

Диана Анкудинова (Фото: Телеграм @DianaAnkudinovaOfficial)
Певица Диана Анкудинова стала героиней очередного выпуска программы Андрея Малахова «Песни от всей души», которая выйдет на телеканале «Россия 1» 6 апреля в 17:50 по Москве. Однако за кулисами проекта, со слов 21-летней исполнительницы, всё оказалось далеко не так радужно.
Диана буквально внеслась на российскую эстраду после двух подряд побед на шоу «Ты супер!». Это был проект телеканала НТВ, в котором участвовали дети, оставшиеся без попечения родителей. Впрочем, даже если бы она была дочерью Виктории Бэкхем или Иосифа Пригожина, публика не стала бы любить её меньше (или больше) из-за её уникального голоса, прекрасного тембра и сильной манеры исполнения.
После первых успехов ещё в подростковом возрасте, певица стала победительницей проектов «Шоумаскгоон» и «Аватар». При этом девушка оставалась простым, скромным и не слишком публичным человеком. Накануне выхода в эфир программы Андрея Малахова Анкудинова рассказала, как грубо и достаточно жестоко её доверчивостью воспользовались телевизионщики.
По её словам, всё на площадке было хорошо. Все улыбались, выплёскивали «море дружелюбия». Вплоть до того момента, когда не начался репортаж о самой Диане.
Читайте также:
«Падкие женщины»: Певица Анкудинова рассказал в чем секрет успеха SHAMAN
Продюсер Рудченко раскрыл секреты госконтрактов артистов
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида
После первых успехов ещё в подростковом возрасте, певица стала победительницей проектов «Шоумаскгоон» и «Аватар». При этом девушка оставалась простым, скромным и не слишком публичным человеком. Накануне выхода в эфир программы Андрея Малахова Анкудинова рассказала, как грубо и достаточно жестоко её доверчивостью воспользовались телевизионщики.
«Прежде чем смотреть, вы должны кое-что узнать. Я пришла в тот день с очень хорошим настроением, не обращала внимания на какие-то недочеты и очень мягко высказывала свои пожелания», — рассказывала артистка о съёмках в передаче.
По её словам, всё на площадке было хорошо. Все улыбались, выплёскивали «море дружелюбия». Вплоть до того момента, когда не начался репортаж о самой Диане.
«Тут формат программы резко изменился... Вместо милых вопросов о жизни и творчестве на экраны вывели неожиданный репортаж. А главной героиней стала неблагополучная дама из окружения женщины, которая меня родила. Эта персона выдавала подробности о моем детстве, которые были сплошным враньем. Наверное, редакторам стало скучно слушать хорошие песни», — рассказала певица, покорившая своим голосом миллионы сердец в России и за её пределами.Анкудинова предположила, что «творческой» бригаде программы «Песни от всей души» во главе с Малаховым захотелось добавить «желтизны», чтобы зрители и гости не улыбались так искренне и радостно. Певица выразила сожаление, что «эти люди» используют для своей погони за рейтингами телеканал, который называется так же, как и её страна, которую она бесконечно любит.
«Мне надоело быть милой и понимающей. Времена меняются, но желание получить рейтинг любой ценой никуда не девается. Даже прогрессирует, к сожалению», — заключила певица.
Читайте также:
«Падкие женщины»: Певица Анкудинова рассказал в чем секрет успеха SHAMAN
Продюсер Рудченко раскрыл секреты госконтрактов артистов
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида
Александр Бойцов