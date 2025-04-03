Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Известному российскому телеведущему, актёру продюсеру и шоумену Андрею Малахову 11 января исполнилось 53 года. Тем не менее, он всегда выглядит молодо и подтянуто, а своей энергетикой заряжает даже самых вялых и пассивных зрителей.
Секреты своей прекрасной формы тележурналист не скрывает и охотно делится ими со всеми желающими. Соответствующий пост он недавно опубликовал в своём личном микроблоге. На новом снимке в социальных сетях главный редактор издания StarHit предстал ещё более посвежевшим. Он сфотографировал своё отражение в зеркале, не скрывая довольного вида.
Популярный телеведущий с 2011 года женат на Наталье Шкулевой — издателе российской версии журнала Elle и дочери газетного магната Виктора Шкулева. Свадьбу влюблённая пара отмечала в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у Андрея и Натальи родился сын, которого назвали Александром.
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«Систематический уход утром и вечером!», — прокомментировал Малахов свой автопортрет.
Популярный телеведущий с 2011 года женат на Наталье Шкулевой — издателе российской версии журнала Elle и дочери газетного магната Виктора Шкулева. Свадьбу влюблённая пара отмечала в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у Андрея и Натальи родился сын, которого назвали Александром.
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Александр Бойцов