Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида

Известному российскому телеведущему, актёру продюсеру и шоумену Андрею Малахову 11 января исполнилось 53 года. Тем не менее, он всегда выглядит молодо и подтянуто, а своей энергетикой заряжает даже самых вялых и пассивных зрителей.