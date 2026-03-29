«Способна на многое»: актриса Лиза Моряк поделилась радостью о третьем малыше
Беременная третьим ребёнком Лиза Моряк впервые прошла УЗИ без сопровождения мужа, режиссёра Сарика Андреасяна и рассказала об этом в соцсетях.
По её словам, пол малыша уже виден, но семья решила сохранить интригу до гендер-пати.
Актриса отметила, что второй скрининг прошёл отлично: малыш чувствует себя прекрасно и уже набрал 150 грамм. Лиза поделилась, что эта третья беременность особенно важна для неё — она ощущает в себе силу и глубину переживаний, которые приходят с опытом материнства.
По её словам, вынашивание ребёнка — это не просто физический процесс, а настоящее чудо, которое расширяет сознание и дарит непередаваемые эмоции.
