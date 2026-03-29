Гоша Куценко выпил воды из Байкала — видео
Актёр Гоша Куценко поделился впечатлениями от поездки на Байкал, опубликовав видео из Улан-Удэ в своём Telegram-канале.
На кадрах артист аккуратно попробовал воду из озера через трубочку, подчеркнув бережное отношение к природе. При этом он отказался повторять резонансный перформанс певца Shaman (Ярослав Дронов).
«Байкал! Как много в этом слове!» — написал Куценко, отметив особое значение озера для себя.
Ранее Shaman оказался в центре обсуждения после публикации видео, в котором он облизывает лёд Байкала. Свой поступок артист объяснил стремлением к свободе и выразил мнение о связи патриотизма с личной свободой.
Перформанс вызвал неоднозначную реакцию среди представителей шоу-бизнеса. Певица Вика Цыганова, попробовавшая лёд после Дронова, раскритиковала его в личном блоге. Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, заявил, что внимание звезды сосредотачивалось скорее на собственной персоне, чем на природной красоте Байкала.