Гоша Куценко выпил воды из Байкала — видео

29 марта 2026, 17:23

Актер Гоша Куценко выпил воды из Байкала через трубочку

Гоша Куценко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Гоша Куценко поделился впечатлениями от поездки на Байкал, опубликовав видео из Улан-Удэ в своём Telegram-канале.





На кадрах артист аккуратно попробовал воду из озера через трубочку, подчеркнув бережное отношение к природе. При этом он отказался повторять резонансный перформанс певца Shaman (Ярослав Дронов).





«Байкал! Как много в этом слове!» — написал Куценко, отметив особое значение озера для себя.