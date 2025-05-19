Стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта

Николай Носков (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Заслуженный артист России Николай Носков активно выступает, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам окружения певца, его состояние стабильное, однако бывают проблемы с давлением. Несмотря на это, Носков активно строит концертный график.
Организаторы выступлений принимают заказы и оплату вперед, но при этом предупреждают, что концерт может внезапно отмениться из-за резкого ухудшения самочувствия артиста. Решение он принимает утром, как только просыпается.
В Москве Носков готов выступать за 2 млн рублей, а в регионах — от 2,5 млн рублей.
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Организаторы выступлений принимают заказы и оплату вперед, но при этом предупреждают, что концерт может внезапно отмениться из-за резкого ухудшения самочувствия артиста. Решение он принимает утром, как только просыпается.
В Москве Носков готов выступать за 2 млн рублей, а в регионах — от 2,5 млн рублей.
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