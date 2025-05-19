Звезда сериала «Дылды» Копанова рассказала о своем отношении к диетам

Екатерина Копанова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Актриса Екатерина Копанова рассказала о своем отношении к диетам, передает «Леди Mail.ru».
Звезда сериала «Дылды» подчеркнула, что негативно относится к диетам.
Артистка заявила, что поддерживает более здоровый подход к сбросу веса.
Екатерина Копанова известна по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Триггер», «Дылды» и «Маня и Груня» и других.
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«Диета — это стресс для организма: ты скинешь вес на пару недель-месяц, но потом он вернется, потому что организм не понимает, что с ним происходит», — объяснила Копанова.
Артистка заявила, что поддерживает более здоровый подход к сбросу веса.
Екатерина Копанова известна по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Триггер», «Дылды» и «Маня и Груня» и других.
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