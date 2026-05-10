Стало известно, сколько Ким Кардашьян тратит на стрижку
Стилист по волосам Ким Кардашьян рассказал, во сколько знаменитости обходится уход за причёской. По его словам, одна стрижка для звезды может стоить около 200 тысяч долларов. Об этом сообщает XONEWS.
При этом речь идёт не только о самой работе мастера. В указанную сумму, как объяснил специалист, входят многочисленные сопутствующие расходы: международные перелёты, сопровождение команды, рабочее время, проживание, налоги и другие организационные затраты.
Стилист отметил, что обслуживание знаменитостей такого уровня давно превратилось в полноценный выездной сервис, где оплачивается не только услуга, но и возможность специалиста находиться рядом с клиентом в любой точке мира.
Высокие траты Ким Кардашьян на внешний вид давно вызывают интерес поклонников, поскольку звезда считается одной из самых влиятельных фигур в индустрии моды и красоты.
