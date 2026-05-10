«Страшно от неизвестности»: Жених Лерчек рассказал о проблемах во время её родов

10 мая 2026, 12:43

Жених Лерчек рассказал о нехватке вод у Валерии Чекалиной на плановом УЗИ

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Жених блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, рассказал, как прошли роды невесты. Об этом он написал на сайте столичной клиники, где родила женщина.





Луис рассказал, что Валерия тяжело переносила беременность и постоянно жаловалась на боли в спине. В тот период суд отправил её под домашний арест по делу об отмывании миллионов за границу, поэтому она не могла пройти нормальное обследование.



Сквиччиарини сообщил, что перед родами врачи обнаружили у Лерчек мало вод и сразу сделали экстренное кесарево сечение.

«Когда я взял своего кричащего, здорового сына на руки, я подумал, что самое страшное уже позади... И вот здесь случилось то, что я запомню навсегда. В какой-то миг мне показалось, что весь роддом замолчал. Ни криков новорожденных, ни шагов, ни обычного рабочего шума. Тишина. Такая плотная, будто все стены знали правду раньше нас. Это было тревожно. И страшно от неизвестности», — написал Луис.