«Ставка на избиение женщин»: Шоу про любовь начали бойкотировать из-за Башарова

Зрители призвали бойкотировать «Битву экстрасенсов» и другие проекты с Башаровым

Марат Башаров (Фото: кадр из мелодрамы «Алла-такси»)

В новом выпуске шоу «Ставка на любовь» телеведущий и актёр Марат Башаров выступил вместе с новой пассией Асей Борисовой. Российские зрители встретили выбор первой пары участников резкой критикой — они припомнили артисту случаи избиения его жён.





Пользователи раскритиковали телеканал «Пятница!» за приглашение скандально известного любителя рукоприкладства и пьяных дебошей в проект про любовь. Своё мнение они оставили под анонсом шоу.

«Башарова давно пора убрать с экранов, но уж как минимум можно было не позориться и не звать его участвовать в шоу про любовь», — написал один из юзеров.

«Ставка на избиение женщин?», «Какой позор!», «Этому домашнему боксёру не место на телевидении», — гласят комментарии.