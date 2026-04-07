Стало известно, за сколько Джиган сможет продать дом после развода с Самойловой
Риелтор Юлия Юсова рассказала, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) сможет хорошо заработать, если решит продать семейный дом после развода. Эксперт оценила сделку в 270 миллионов рублей.
В беседе с «Газетой.Ru» Юлия напомнила, что, согласно соглашению с Оксаной Самойловой, рэпер владеет трёхэтажным домом более 1200 кв. м и участком в 22 сотки.
«Это редкий по масштабу объект даже для премиального загородного рынка. Если ориентироваться на текущие предложения в самом посёлке и соседних премиальных проектах на Новой Риге, то реалистичная цена продажи такого дома может находиться в диапазоне 230–270 млн рублей. При этом многое зависит не только от локации, но и от состояния дома, архитектуры и интерьера», — отметила риелтор.Юсова назвала дизайн дома наиболее ликвидным и подчеркнула, что дома более 1000 кв. м относятся к узкому сегменту. Покупателей на них меньше, поэтому срок продажи составляет от семи месяцев до года.