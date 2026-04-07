Стало известно, за сколько Джиган сможет продать дом после развода с Самойловой

Риелтор Юсова: Джиган сможет получить 270 млн при продаже особняка на Новой Риге

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Риелтор Юлия Юсова рассказала, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) сможет хорошо заработать, если решит продать семейный дом после развода. Эксперт оценила сделку в 270 миллионов рублей.





В беседе с «Газетой.Ru» Юлия напомнила, что, согласно соглашению с Оксаной Самойловой, рэпер владеет трёхэтажным домом более 1200 кв. м и участком в 22 сотки.

«Это редкий по масштабу объект даже для премиального загородного рынка. Если ориентироваться на текущие предложения в самом посёлке и соседних премиальных проектах на Новой Риге, то реалистичная цена продажи такого дома может находиться в диапазоне 230–270 млн рублей. При этом многое зависит не только от локации, но и от состояния дома, архитектуры и интерьера», — отметила риелтор.